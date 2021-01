TS – Conte e la media punti scudetto: l’Inter è ancora in linea

Antonio Conte vuole conquistare il suo quarto scudetto in Italia. Dopo i tre vinti con la Juventus, l’allenatore farà di tutto per portare a casa lo scudetto tanto atteso dai tifosi nerazzurri. La sconfitta contro la Sampdoria ha abbassato la media punti dell’Inter che ben stava crescendo nelle otto vittorie di fila da parte della squadra di Conte.

Come riporta Tuttosport, l’allenatore nerazzurro è in linea nella media punti per lo scudetto. A tre partite dalla fine del girone di andata, i nerazzurri hanno lasciato per strada 12 punti con le sconfitte con Milan e Samp e i pareggi con Lazio, Parma e Atalanta. Nel primo scudetto di Conte 2011-2012, la Juve lasciò 16 punti nel girone di andata e 14 in quello di ritorno. Nel secondo scudetto lasciò sul campo 13 punti nel girone di andata, mentre nella terza stagione in cui fece il record di punti lasciò per strada solo 12 punti in tutta la stagione. L’Inter dovrà quindi sperare di non perdere troppi punti nelle restanti partite con Roma, Juventus e Udinese.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<