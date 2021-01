TS – Mercato chiuso? No, possibili due operazioni in uscita. Poi caccia alle opportunità

Mercato fermo, con nessuna operazione né in entrata né in uscita: è stato questo il diktat dell’Inter, ribadito sia da Antonio Conte in conferenza stampa che da Beppe Marotta nel prepartita della gara contro la Roma. La particolare situazione economica, infatti, sta imponendo un drastico stop agli investimenti per la società nerazzurra, che a detta dei suoi dirigenti è destinata a chiudere la sessione senza grossi affari.

Ma andrà realmente così? Non secondo Tuttosport, che evidenzia come ci siano alcune operazioni in uscita che potrebbero concretizzarsi entro la fine del mese di gennaio. Ad esempio per quanto riguarda Andrea Pinamonti, che piace a molte squadre di Serie A e che sembra destinato al passaggio al Crotone, con la formula del prestito con diritto di riscatto, da tramutare in obbligo nel caso in cui i calabresi dovessero centrare la salvezza.

Difficile pensare che Christian Eriksen, poi, non trovi una squadra disposta ad accoglierlo e che la società nerazzurra non si fiondi su opportunità di mercato come Eder ed il Papu Gomez.

