Coppa Italia, Fiorentina-Inter affidata a Massa: i precedenti. Aureliano al Var

Sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, a dirigere la sfida in programma mercoledì pomeriggio alle 15 tra Fiorentina e Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vecchi e Di Iorio saranno i guardalinee, Prontera il quarto uomo. Al Var Gianluca Aureliano, con lui Costanzo in qualità di assistente.

Sono 21 i precedenti tra Massa e l’Inter in tutte le competizioni, uno solo in Coppa Italia (quarto di finale nel 2015 tra Napoli-Inter): il bilancio sorride ai nerazzurri con 14 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

