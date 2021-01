Il ct della Danimarca preoccupato: “Eriksen ha giocato troppo poco nel 2020. Lui in panchina? Uno spreco”

E’ chiaro che la gestione di Eriksen, da parte di Conte, preoccupa e non poco l’intera Danimarca, soprattutto in vista degli Europei che si terranno in estate. Il posto nella formazione titolare non è a rischio, a preoccupare però sono le tante panchine che influiscono e non poco sulla tenuta fisica del giocatore.

In attesa di capire quale sarà il destino di Eriksen nella finestra invernale di calciomercato, il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ai microfoni di Ekstrabladet non ha nascosto la sua preoccupazione in merito al rendimento del suo giocatore chiave.

Ecco le sue parole: “Ha giocato davvero troppo poco nel 2020. Tenerlo in panchina è davvero uno spreco di qualità. Io spero e credo che quest’anno possa giocare di più. Futuro? Sono convinto che Christian prenderà le decisioni giuste a vantaggio sia della sua carriera di club che della nazionale danese”.

Rischio calo: “Non sono così preoccupato per lui che è tra i nostri migliori giocatori. Ma più passa il tempo e più può diventare preoccupante se non ritrova il ritmo”.

