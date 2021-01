Maicon torna in Italia, il ds del Sona: “Tutto così surreale. Ora sogno un’amichevole con l’Inter”

Maicon è tornato finalmente in Italia. Il Colosso brasiliano, eroe del Triplete nerazzurro targato José Mourinho, è ufficialmente un nuovo giocatore del Sona, club che milita in Serie D.

Un’operazione di mercato da sogno, condotta dal ds Claudio Ferrarese che è intervenuto ai microfoni del programma Radio Anch’io, in onda su Radio 1, per raccontare tutti i retroscena di questo incredibile ritorno.

Ecco le sue parole: “Fino a quando non sono andato a prenderlo all’aeroporto di Roma, non ero convinto che potesse arrivare. Ho avuto la fortuna di conoscere un collaboratore brasiliano che mi disse che Maicon voleva tornare in Italia. Sembrava tutto così surreale che ci abbiamo provato. Noi siamo una bella realtà, piccolina ma seria, e questo ha agevolato tutto”.

Il futuro: “Gli abbiamo dato tutto quello che gli potevamo dare ma sono cifre che prende un giocatore in serie D. Senza pubblico è molto difficile andare avanti. Non so quante squadre sopravvivranno a questa pandemia, speriamo che questa operazione alzi l’asticella e qualche realtà importante si avvicini. Amichevole con l’Inter? Sarebbe una bella cosa, con l’incasso per il Sona”.

