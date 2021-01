Barella esalta Lukaku: “Una forza della natura, in allenamento per spostarlo servono due o tre persone”

Nicolò Barella e Romelu Lukaku sono i pilastri dell’Inter contiana. Entrambi voluti a tutti i costi da mister Antonio Conte, è dai loro piedi che passano quasi tutte le azioni più pericolose dei nerazzurri.

Barella, dopo un iniziale periodo di adattamento, si è imposto a suon di grandissime prestazioni e non ha più lasciato la maglia da titolare. Una consacrazione riconosciuta da tutti, anche in Nazionale dove nemmeno Mancini può più fare a meno di lui.

L’ex Cagliari è stato intervistato da Dazn, il 13 gennaio verrà pubblicata in esclusiva la chiacchierata con Diletta Leotta ma è già stata mandata in onda una piccola anticipazione in cui Barella parla di Lukaku.

Da buon amante della Nba, ecco il paragone con Shaquille O’Neal: “Entrambi fanno dello strapotere fisico la propria forza maggiore. Romelu è anche molto altro. Anche in allenamento per spostarlo dobbiamo aggrapparci in due o tre. Una forza della natura”.

