Roma-Inter, Hakimi decolla sulla fascia: il confronto voti

La partita di ieri tra Inter e Roma è stata ben giocata dai nerazzurri. Tra le note positive spicca la sontuosa prestazione e lo splendido gol di Hakimi. Per l’esterno nerazzurro 6 gol in campionato: è il difensore che segna di più in Europa. Dopo un inizio non dei migliori, il marocchino ha sovrastato sulla fascia Spinazzola ed è stato autore di una rete straordinaria. Di seguito il confronto dei voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Inizio così e così, con buone accelerazioni, ma cattiva rifinitura. Nella ripresa asfalta Spinazzola e la bellezza del gol spiega il votone. Pessima idea toglierlo. Corriere dello Sport

IL CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – Un treno a energia rinnovabile. Puntuale in fase difensiva contro la versione menomata di Spinazzola. Poi il gol che è una prelibatezza con il sinistro.

TUTTOSPORT 7,5 – Il gol è abbagliante per bellezza e precisione nel tiro. Il pallottoliere è a quota 6 e l’idea di superare il record di Facchetti è più di un progetto.

