CdS – Infortuni da valutare per Darmian e Vidal: turnover in Coppa Italia

Dopo il pareggio di ieri nella partita con la Roma, l’Inter dovrà fare fare i conti con gli infortuni: Matteo Darmian è stato sostituito nel primo tempo a causa di una di forte contusione. Arturo Vidal ha dovuto chiedere il cambio dopo una botta alla gamba destra. I nerazzurri saranno impegnati mercoledì alle ore 15 contro la Fiorentina nella partita di Coppa Italia: Antonio Conte farà molti cambi vista la sfida di domenica contro la Juventus.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno italiano si è sottoposto, subito dopo la partita, a radiografia e risonanza magnetica che hanno dato esito negativo, confermando la forte contusione all’ala iliaca sinistra. Per quanto riguarda il cileno, le sue condizioni verranno valutate in queste ore, ma si ha la sensazione che entrambi i giocatori verranno preservati per la sfida con la Juventus. Abbondante turnover, dunque, per Antonio Conte nel match di Coppa Italia con la Fiorentina.

