Inter, SFUMA il colpo: il GIOIELLO svedese andrà in Premier

Tra i tanti nomi accostati all’Inter, in uno di quelli più interessanti in prospettiva futura sembrava essere Lucsa Bergvall, centrocampista classe 2006, che i nerazzurri si stavano contendendo con il Barcellona. Tuttavia, la trattativa ha subito un clamoroso colpo di scena.

Infatti, come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore ha deciso di non andare né all’Inter, né al Barcellona, optando, invece, per lo sbarco in Premier League, alla corte del Tottenham, al quale si unirà la prossima estate.

Essendo ancora minorenne, infatti, Bergvall dovrà aspettare il termine di questa stagione per la lasciare il Djurgarden e firmare un accordo professionistico con gli Spurs.