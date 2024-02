RETROSCENA mercato: perché Taremi non è arrivato SUBITO

Da diversi giorni ormai non sembrano esserci più dubbi: Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell’Inter la prossima estate. L’iraniano arriverà a parametro zero, dopo che i nerazzurri l’hanno inseguito a lungo, provando a prelevarlo dal Porto anche la scorsa estate.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse per Taremi è stato concreto già nel momento in cui era saltato il possibile ritorno di Lukaku. L’operazione, però, non si è mai concretizzata a causa delle richieste eccessive del club portoghese.

Infatti, nonostante l’attaccante fosse in scadenza di contratto, il Porto non è mai sceso sotto la richiesta di 30 milioni di euro per la sua cessione. Una cifra che aveva allontanato momentaneamente l’Inter, virando su Arnautovic. L’interesse dell’Inter per Taremi, però, non è mai scemato, come dimostra la trattativa portata avanti in questi mesi per ingaggiarlo a costo zero.

L’opinione di Passione Inter

La mossa fatta dall’Inter in estate è stata chiara: si poteva fare solo un grande investimento e la scelta è ricaduta sul difensore, su Pavard. Una decisione figlia anche della volontà di non spendere eccessivamente per un giocatore che poi, a conti fatti, sembra destinato ad arrivare a costo zero, anche se con un anno di ritardo.