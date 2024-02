Zielinski in CHIUSURA: l’Inter REPLICA la mossa fatta con Taremi

Il mercato di gennaio si è concluso ufficialmente, ma l’Inter è già proiettata sulle trattative per l’estate, che proseguono anche in queste ore. In particolare, i nerazzurri stanno provando a definire la trattativa per l’arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’affare è blindato e i nerazzurri hanno già comunicato al Napoli di aver avviato una trattativa per il centrocampista polacco. Una mossa che è l’anticamera della chiusura dell’operazione, che l’Inter per formalità aveva già attuato anche con Mehdi Taremi.

La firma sul contratto dovrebbe arrivare già nel giro di 15-20 giorni e l’accordo è già stato definito: quattro anni (o 3 con opzione) a 4,5 milioni di euro netti, che con i bonus dovrebbero diventare più di 5 milioni.

L’opinione di Passione Inter

Marotta è stato spesso evasivo per quanto riguarda Zielinski, ma è chiaro come un profilo del genere a costo zero abbia da subito catturato l’attenzione dei nerazzurri. Ancora una volta, riuscire a prendere un potenziale titolare con così largo anticipo è sintomo di grande organizzazione strategica, che va sempre sottolineata.