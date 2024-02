Sensi, NIENTE Leicester: il MOTIVO che ha fatto saltare tutto

Sembrava tutto fatto da diverso tempo, ma alla fine l’ufficialità non è mai arrivata. Stefano Sensi non sarà un giocatore del Leicester da qui al termine della stagione. Il suo passaggio in Championship, che si era complicato negli ultimi giorni, è saltato definitivamente.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i problemi che hanno prima rallentato la trattativa per poi farla saltare sono di natura burocratica. Nello specifico, sono stati i paletti relativi al fair play finanziario a bloccare le Foxes.

Un colpo di scena inaspettato per tutti, anche per lo stesso Sensi, che ieri è volato a Londra per svolgere le visite mediche e che ora sarà costretto a tornare a Milano. A livello economico, l’Inter perde 500mila euro di prestito, più 2,5 milioni di euro di bonus promozione, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Sensi sembrava ormai essere scontato e reinserirlo nel mondo Inter, in questi ultimi mesi che lo separano dalla scadenza del contratto, non sarà semplice. Il giocatore, peraltro, era già ampiamente fuori dalle rotazioni di Inzaghi, che ora dovrà capire se e come utilizzarlo nel concitato finale di stagione dei nerazzurri.