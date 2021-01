Inter-Crotone, Marotta (Sky): “Non possiamo permetterci investimenti. Cessione societaria? Comunicato molto esplicito”

Siamo alle porte del mercato di gennaio e già da qualche settimana circolano diverse indiscrezioni. In casa Inter, come precisato nel vertice di martedì ad Appiano Gentile dal presidente Steven Zhang in videoconferenza con Antonio Conte e i dirigenti nerazzurri, sarà possibile intervenire in entrata solo in caso di cessioni. In questo senso, il club nerazzurro ha già spedito in prestito al Cagliari Radja Nainggolan, e si appresta a cedere anche Christian Eriksen e Andrea Pinamonti per far spazio in due reparti in cui il tecnico leccese potrebbe chiedere ulteriori rinforzi.

Di questo e tanto altro, ha parlato Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Crotone ai microfoni di Sky Sport: “Che momento stiamo vivendo? Sono dinamiche di tutte le società, abbiamo delineato le linee guida sul mercato. Non possiamo permetterci investimenti, ma è chiaro che tutte le società europee sono in questa situazione. Si va avanti, c’è grande senso di appartenenza nel gruppo tecnico, oggi pensiamo solo ai tre punti”.

PROPRIETA’ – “Direi che il comunicato di ieri del presidente è stato molto esplicito, in cui ha smentito le ipotesi di una cessione del gruppo di maggioranza. Siamo in un momento in cui c’è una contrazione mondiale dettata dalla pandemia, tutti i club devono avere continuità nella gestione e il mercato non sarà più come prima”.

MERCATO – “La prima situazione che oggi va rivista è quella dei costi, nei costi c’è la grande voce che è il costo del lavoro. In Italia dal 50% oggi rappresentano il 70% dei costi di un club, bisogna calmierare i costi e continuare nella programmazione che è invece indispensabile per la sussistenza di ogni club”.

