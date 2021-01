Inter-Crotone, Pereira (Sky): “Metteremo in campo nostre idee. Non dovremo sbagliare nulla”

Tra poco saranno protagonisti sul campo di San Siro, ora però, come di consuetudine, i calciatori ed i dirigenti sono impegnati nel pre-partita e le sue interviste. Ai microfoni di Sky Sport è arrivato anche Pereira, calciatore del Crotone. Queste le sue parole a proposito della gara odierna contro l’Inter: “Speriamo che la partita ci possa permettere di mettere in campo le nostre idee. Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte. Approccio? L’abbiamo preparata in modo da mettere in campo ciò in cui crediamo, dobbiamo giocare ad un livello alto contro una squadra molto forte, non possiamo sbagliare“.

