Inter-Crotone, Ursino (Sky): “Il nostro motto è giocare al calcio. Pinamonti? Faremo qualcosa”

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Sky Sport per parlare del match contro l’Inter e del mercato confermando un interesse per Andrea Pinamonti, attaccante nerazzurro. Ecco le sue parole: “Pinamonti? Faremo qualcosa, col mister abbiamo individuato ciò che dobbiamo fare per cercare di completare la rosa, ma il nostro motto è giocare al calcio. Stiamo giocando molto bene e oggi incontreremo una grandissima squadra. Non so quello che succederà ma il Crotone farà una grandissima partita“.

“Giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre fatto. Se guardi gli elementi che vanno in panchina nell’Inter, capisci che qui devi fare un miracolo. Siamo coscienti anche di quello cosa dobbiamo fare nel mercato. Abbiamo individuato dove la squadra deve essere puntellata. Ci saranno elementi sempre italiani, un attaccante giovane“.

