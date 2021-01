Inter-Crotone, Gagliardini (Sky): “Stiamo bene fisicamente e di testa. Scudetto? Presto per parlarne”

Con il recupero di Arturo Vidal che ha definitivamente smaltito i problemi che aveva accusato nelle ultime partite del 2020, Antonio Conte ha rilanciato dal primo minuto il centrocampista cileno. Al suo fianco ci saranno Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, a discapito invece di Roberto Gagliardini che per oggi nel match tra Inter e Crotone si accomoda almeno inizialmente in panchina. Pronto a subentrare – eventualmente – anche Stefano Sensi, calciatore che Conte sta recuperando al 100% con un impatto sempre più decisivo sulle partite.

Proprio Roberto Gagliardini nel pre-partita di San Siro si è fermato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Stiamo bene fisicamente, abbiamo lavorato bene in questi giorni. Stiamo bene anche di testa, è importante mantenere questo filotto e oggi è una partita importantissima anche perché giochiamo per primi. Scudetto? Il nostro obiettivo è stare là, ma è presto per vedere la classifica. Conosciamo le nostre potenzialità e faremo di tutto per star là fino alla fine”.

