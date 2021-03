TS – Inter, Dalbert non verrà riscattato dal Nizza. Conte può concedergli una chance

Tra i tanti calciatori partiti la scorsa estate in prestito e che tra un paio di mesi potrebbero rientrare alla base di Appiano Gentile, sicuramente Antonio Conte si ritroverà ancora una volta tra le mani Dalbert. Il terzino brasiliano, che veniva da una buona stagione con la Fiorentina, non è riuscito a ripetersi nel ritorno in Ligue 1 sotto i colori del Nizza, vivendo da qualche mese da separato in casa. Ricorderete ad esempio quando lo scorso gennaio il club francese stava addirittura per interrompere il prestito poiché non soddisfatto del suo rendimento.

Stando a quanto riferito questa mattina da Tuttosport, però, Conte potrebbe anche decidere di rivalutarlo e concedergli una chance in occasione del prossimo ritiro estivo. Il tecnico leccese si troverà infatti una casella vuota sulla corsia di sinistra per via dell’addio di Ashley Young il cui contratto andrà in scadenza a giugno e, qualora il club dovesse avere difficoltà a trovare un altro profilo sul mercato, potrebbe puntare ancora su risorse interne. In questo senso, nel caso in cui rientrasse dal prestito anche Federico Dimarco, l’italiano sarebbe in assoluto il candidato numero uno.

