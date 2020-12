Inter, De Paul il nome che mette d’accordo tutti: serve l’ok di Zhang ma occhio… alla Juventus

Il rinforzo ideale per il calciomercato dell’Inter si chiama Rodrigo De Paul. Di questo ne sono convinti tutti in società: da Conte a Zanetti, passando per Marotta ed Ausilio. Anche Steven Zhang approva l’arrivo dall’argentino, anche se per poterlo concretizzare va superato un ostacolo non da poco: il prezzo da pagare. Per la sessione invernale, infatti, il club dovrà fare i conti con la necessità di autofinanziarsi: sfoltire la rosa è la necessità primaria, con la conseguenza di poter reinvestire sul mercato solo la cifra incassata dalle cessioni.

Da qui le difficoltà a raggiungere il tuttocampista dell’Udinese: il club friulano lo valuta circa 20 milioni di euro, a maggior ragione se rimarrà invischiato nella lotta per la salvezza. Marotta vorrebbe strapparlo a cifre inferiori, ma ad ogni modo la necessità primaria rimane quella di monetizzare, in primis con Nainggolan. Occhio, infine, ad una concorrente inattesa: la Juventus, che secondo il Corriere dello Sport starebbe iniziando seriamente a valutarne l’acquisto.

