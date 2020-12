Svolta nel futuro di Vecino? Tuttosport avvisa: “Niente Torino, si valuta un campionato estero”

Potrebbe essere vicina la svolta definitiva sul futuro di Matias Vecino. L’uruguaiano, vicino al recupero completo dall’infortunio che lo tiene lontano dai campi da quasi un anno, potrebbe lasciare l’Inter già nel mercato di gennaio. L’addio non è facile: il club dovrà finanziare la sessione invernale con i soldi ricavati dalle cessioni, e monetizzare adeguatamente per un calciatore out da tempo è piuttosto complicato.

Una possibile svolta, però, la rivela Tuttosport: sebbene da tempo si parli di una soluzione italiana – Napoli e Torino su tutte – non è certo che Vecino rimanga in Serie A. Secondo il quotidiano torinese, infatti, azzurri e granata potrebbero rimanere con un pugno di mosche in mano: l’uruguaiano starebbe valutando l’addio verso un campionato estero.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<