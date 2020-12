GdS – Renato Sanches interessa ma non convince, Nainggolan in partenza

Si avvicina l’apertura della finestra del calciomercato invernale. L’Inter dovrà cercare di puntellare la rosa in entrata e in uscita, operazione non facile vista la crisi economica che ha colpito il calcio mondiale. L’ultimo nome per il centrocampo è Renato Sanches: il portoghese ventitreenne del Lille piace ad Antonio Conte per fisicità e dinamicità, caratteristiche ideali per il tipo di centrocampista che predilige l’allenatore nerazzurro. Sul fronte in uscita il nome più caldo è sempre quello di Radja Nainggolan: il belga vorrebbe a tutti i costi il suo ritorno a Cagliari.

Come riporta l’edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, nel summit di mercato tra la società nerazzurra e Conte si parlerà dei candidati a vestire la maglia nerazzurra. Il nome di Renato Sanches è gradito dall’allenatore, ma rimane un’operazione suggestiva e poco realistica. Sul fronte cessioni al primo posto c’è Nainggolan: sul centrocampista ci sono Fiorentina e Sassuolo ma la soluzione che vuole il centrocampista è il Cagliari. La trattativa non si prospetta semplice perché il belga costa 5 milioni lordi sulle casse nerazzurre e bisognerà vedere quanto il presidente Giulini sarà disposto a spendere.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<