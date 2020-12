Eriksen-PSG, spunta un problema: un agente FIFA al lavoro per la soluzione

Di Maria, Neymar, Mbappé, Kean, Icardi, Rafinha, Sarabia e Draxler: questi sono gli 8 calciatori offensivi della rosa del Paris Saint-Germain. Qual è il collegamento con l’Inter? Lo evidenzia il Corriere dello Sport in relazione al possibile passaggio di Christian Eriksen a Parigi. Nonostante il grande gradimento di Mauricio Pochettino – prossimo tecnico del Paris – per il danese, è legittimo pensare che il mirino degli uomini mercato parigini si sposti su altri calciatori. Non è un caso, infatti, che Poch sia interessato anche a Dele Alli, altro ex Tottenham in grado di giocare anche in mezzo al campo.

Il Corriere dello Sport, a questo proposito, avvisa: un agente FIFA sta ancora lavorando per trovare una soluzione in Inghilterra per il danese. Oltremanica sono due i club interessati: in primis l’Arsenal, che potrebbe offrire Xhaka come contropartita tecnica, e poi il West Ham, voglioso di regalare un colpo da 90 al tecnico Moyes.

