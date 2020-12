Mercato – Inter, un ‘Pochettino’ più vicina l’operazione Paredes-Eriksen. Ma si ragiona su scambio di prestiti

In attesa che Leonardo chiuda una volta per tutte l’accordo con Mauricio Pochettino per il ruolo di nuovo allenatore al Paris Saint Germain, inevitabilmente l’attenzione è rivolta a due calciatori in particolare: Christian Eriksen e Leandro Paredes. Con l’arrivo del tecnico argentino a Parigi, il cartellino del trequartista danese che tanto bene ha fatto con lui al Tottenham potrebbe diventare una vera e propria occasione di mercato ora che l’Inter lo ha messo ufficialmente in vendita.

Qualora Pochettino dovesse dare il via libera, i due club potrebbero intraprendere un’operazione per lo scambio tra Eriksen e Paredes, visto che l’argentino – come il danese a Milano – non viene da un gran momento nell’ultimo periodo a Parigi. L’unico paletto che l’Inter vorrà imporre per avere dei vantaggi fiscali, riguarda la formula dei trasferimenti. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’ex Tottenham usufruisce dello sconto per chi si impegna a fissare la propria dimora fiscale in Italia per almeno due anni, come effetto del Decreto Crescita.

Qualora dovesse interrompere la sua avventura a Milano a gennaio – e quindi prima della scadenza dei due anni – inevitabilmente l’Inter perderebbe i benefici che riguardano il suo ingaggio e sarebbe costretta a pagare da 10 a 15 milioni di euro lordi per lo stipendio. Per questo motivo Marotta potrebbe spingere per uno scambio di prestiti eventualmente con obbligo di riscatto, ricordando che anche Paredes si candiderebbe per lo stesso sconto fiscale visto che manca dall’Italia da più di tre anni.

