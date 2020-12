Sacchi: “Conte è una garanzia per l’Inter. Gioco e organizzazione cresceranno presto”

Ad ascoltare certe critiche che vengono rivolte nei confronti di Antonio Conte si rimane spesso interdetti. A giudicare il lavoro svolto negli ultimi 18 mesi dall’allenatore interista, infatti, viene fuori un secondo posto ad un solo punto dalla Juventus vincitrice dello scudetto nello scorso campionato, una finale di Europa League persa contro il Siviglia ed una classifica attuale che vede i nerazzurri ad una sola lunghezza dal primo posto. Insomma, non avrà ancora vinto alcun trofeo, ma è innegabile che se l’Inter è tornata a far paura a qualsiasi squadra buona parte del merito va attribuita proprio al tecnico leccese.

L’ex allenatore Arrigo Sacchi, nella sua analisi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha difatti definito una garanzia per l’Inter il lavoro condotto da Antonio Conte. Queste le sue parole: “Antonio Conte è una garanzia, il gioco e l’organizzazione cresceranno. Oggi possiede valori individuali e investimenti decisamente superiori al Milan ma collettivamente, al momento, non lo sono. Credo che Antonio lavorerà per migliorare le transizioni e il possesso, darà continuità e maggiore padronanza. Quando miglioreranno come collettivo solo la Juve potrebbe essere superiore per valori individuali e societari”.

