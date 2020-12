Mercato – Conte piomba su Renato Sanches, ma l’Inter frena: “Ipotesi poco realistica”

Nonostante il grande apprezzamento che nutre nei confronti di Renato Sanches, almeno per la finestra del mercato invernale Antonio Conte dovrà mettersi il cuore in pace e dimenticare il nome del portoghese. Il tecnico, infatti, tra i nomi indicati alla società per rinforzare il reparto di centrocampo una volta messe a segno alcune importanti uscite, ha evidenziato proprio quello del talento di proprietà del Lille, calciatore che nell’ultimo anno e mezzo è riuscito a trovare continuità dopo la deludente avventura col Bayern Monaco.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il profilo di Renato Sanches resta sicuramente un’ipotesi suggestiva, visto che stiamo parlando di un calciatore dotato di corsa e fisicità, abile a saper interpretare entrambe le fasi con alto rendimento, proprio come piace allo stesso Conte. Ma, tenendo presente che il presidente Zhang ha messo in chiaro che la società non potrà spendere di tasca propria durante la finestra di gennaio, un investimento importante dell’Inter nei confronti del portoghese appare un’idea poco realistica.

