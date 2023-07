Yann Bisseck è già sbarcato a Milano e sta completando in queste ore l’iter che porterà all’annuncio ufficiale del suo acquisto per poi mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi nel primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile. In concomitanza col suo arrivo in città, l’Inter ha completato anche gli ultimi dettagli dell’accordo con l’Aarhus raggiungendo l’intesa finale su delle condizioni che, riferisce Sky, prevedono di spalmare in tre anni (e non in due) il pagamento della clausola rescissoria da 7 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus per 500mila euro e, soprattutto, una clausola che prevede il pagamento del 5% sulla cifra dell’eventuale futura rivendita del giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Gran potenziale per questo difensore classe 2000 che dovrà completarsi in Italia ed abituarsi ai ritmi differenti della Serie A. Qualche perplessità sulle condizioni pattuite: il pagamento con queste condizioni comporterà un risparmio nell’immediato non enorme (nell’ordine di un milione di euro o poco più) che costerà però in futuro se il valore del giocatore dovesse aumentare in maniera importante.