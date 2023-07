Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Gianluca Scamacca che dopo un anno al West Ham è al centro di numerose voci di mercato e potrebbe far ritorno in Italia. Nel corso della chiacchierata l’ex Sassuolo ha raccontato un retroscena sul suo amico Davide Frattesi, neo-acquisto dell’Inter: “Sapevo che [Frattesi] sarebbe andato all’Inter. Lui è una mezzala che si butta in area ed è fantastico negli inserimenti: la squadra di Inzaghi è ideale per lui. Ha fatto bene a scegliere l’Inter avendo la possibilità di giocare in una big italiana. Io non l’ho avuta, questa chance, perché c’erano meno soldi la scorsa estate…. Poi io sono più aperto di Davide come mentalità. E sono soddisfatto così: la Premier è l’Nba del calcio”. Ricordiamo che un anno fa, prima del West Ham, anche lo stesso Scamacca era stato fortemente accostato all’Inter.