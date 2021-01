TS – Dimarco è l’esterno del futuro per l’Inter. Tornerà in estate, ma Marotta potrebbe anticipare i tempi

L’Inter prova ad accendere il mercato, dopo la cessione di Nainggolan al Cagliari. Marotta è al la lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte, anche se questa sarà una sessione caratterizzata da occasioni, come stabilito dall’incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra. Per quanto riguarda l’esterno sinistro, un nome che può tornare utile in viale della Liberazione è quella di Federico Dimarco, che sta facendo una grande stagione al Verona.

Il terzino classe ’97 è in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, ma il club di Suning ha l’opzione di un contro-riscatto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter eserciterà questo diritto in estate, riportando alla base Dimarco. Tuttavia, il ritorno dell’esterno azzurro, entrato anche nel mirino di Mancini in ottica Nazionale, potrebbe anche anticipare. In caso di cessione di Perisic, infatti, Marotta farebbe di tutto per regalarlo a Conte già in questa finestra invernale. Il ritorno di Dimarco è certo, come sottolinea il quotidiano torinese, perché per l’Inter rappresenta l’esterno del futuro.