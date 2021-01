CdS – Inter, l’agente di Eriksen lavora sulla cessione. Contatti avviati con Barcellona e Real Madrid: i dettagli

L‘Inter ha gli occhi puntati sul mercato e il tema più delicato riguarda le uscite. In particolare, a tenere banco c’è il caso Eriksen, con le valige in mano ormai da settimane ed in cerca di un nuovo club. Il danese, nonostante l’ingresso nella partita contro la Sampdoria per qualche minuto, è fuori dal progetto di Antonio Conte, che non lo considera certo un elemento chiave. Per il suo futuro si è parlato di varie ipotesi, con Psg e Premier League su tutte, ma ancora non c’è stato nulla di concreto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 24 nerazzurro starebbe valutando la Liga. Il suo agente Martin Shoots, infatti, si sta guardando intorno e crede che quello spagnolo sia il campionato ideale per il suo assistito. Eriksen sarebbe stato proposto a Real Madrid e Barcellona, cioè gli unici club in grado di pagare il suo ingaggio. L’unica pista percorribile, però, sembra essere quella del prestito gratuito fino a giungo, anche se per l’ex Tottenham rimane un problema tattico. Negli undici di Zidane, infatti, non è previsto il trequartista. In viale della Liberazione, comunque, sperano che il danese trovi quanto prima una soluzione che possa accontentare tutti.

