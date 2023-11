L’Inter spinge per Djaló: fissata la data per la firma

L’Inter continua il suo lavoro sui giocatori in scadenza di contratto da poter ingaggiare la prossima estate. Tra questi, il nome più caldo sembra essere quello di Tiago Djaló a lungo seguito dai nerazzurri, che sembrano intenzionati ad ottenere quanto prima la firma.

I nerazzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero fissato la data entro la quale arrivare all’accordo con il difensore del Lille. La speranza è di concludere la trattativa per gennaio, in modo da evitare qualsiasi inserimento di eventuali concorrenti.

L’opinione di Passione Inter

Su Tiago Djaló c’è ancora l’incognita della condizione fisica, visto il lungo infortunio, ma il portoghese è un pallino di Ausilio da parecchio tempo e il rischio di investire su di lui a parametro zero potrebbe comunque valere la candela.