Gennaio è alle porte e l’Inter sta ragionando su possibili interventi per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi per la seconda parte di stagione. I nerazzurri hanno un paio di incognite e una riguarda la fascia destra. Non a caso sarebbe tornato di moda il nome di Nahitan Nandez del Cagliari.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il 27enne uruguaiano, in scadenza di contratto, è stata confermata dallo stesso agente del giocatore. Da capire, allora, se i nerazzurri vorranno accelerare già per questa sessione di mercato o attendere l’estate per ingaggiarlo a zero, soluzione sempre gradita dalla dirigenza interista.

Molto dipenderà dalle condizioni di Cuadrado, appena tornato in campo dopo i problemi di tendinopatia. L’Inter si aspetta delle risposte concrete dal colombiano in queste settimane, soprattutto in merito alla tenuta fisica. Se i problemi fisici dovessero ripresentassi con costanza, la pista Nandez potrebbe farsi più calda.

L’opinione di Passione Inter

La sensazione è che l’Inter voglia risparmiassi di intervenire sulla rosa attuale a stagione in corso, programmando gli acquisti con più calma per la prossima estate. Tuttavia, se Cuadrado non dovesse dare garanzie immediate alcune valutazioni sarebbero necessarie. Nandez sarebe un profilo interessante, perché conosce bene la Serie A e potrebbe inserirsi subito in squadra, senza bisogno di un periodo di adattamento troppo lungo.