Inter, in arrivo il primo scozzese della storia del club? Piace Doig del Verona

Come riportato da Calciomercato.com infatti, l'Inter sarebbe concretamente interessata al ragazzo, specie qualora dovesse cedere Gosens. La concorrenza per il giocatore però è molto agguerrita, con anche Atalanta, Bologna, Lazio, Napoli eRoma che lo tengono d'occhio. Doig finora si è dimostrato l'arma in più del Verona, pur non giocando sempre titolare. In sole 9 uscite ha già regalato 2 goal e 2 assist, non male per quello che di fatto è un terzino.