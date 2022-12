Mercato – L’Inter punta forte su Smalling per il dopo De Vrij

L'inglese della Roma potrebbe occupare la casella dell'olandese

Pietro Magnani

Non è un segreto che, specialmente per giugno, l'Inter sia alla ricerca di rinforzi per la propria difesa. Skriniar, D'Ambrosio e De Vrij infatti sono in scadenza e anche Acerbi è in una situazione delicata. Tolto lo slovacco, gli altri potrebbero tutti lasciare Milano. L'Inter ovviamente vorrebbe profili di prospettiva e qualità, ma, a determinate condizioni, anche campioni affermati e d'esperienza farebbero comodo. Come in questo caso.

Smalling infatti, imperioso difensore inglese in forza alla Roma, a giugno potrebbe svincolarsi. Tutto dipende da lui, visto che avrà l'ultima parola sull'opzione di rinnovo automatico che quasi sicuramente la Roma eserciterà su di lui. E l'Inter spera ovviamente in una fumata nera, come successo l'anno scorso con Mkhitaryan, per mettersi in casa a costi contenuti uno dei centrali migliori della Serie A. Il piano di Marotta e di Ausilio, secondo Tuttosport, sarebbe quello di inserire Smalling in rosa al posto di De Vrij, che quindi verrebbe lasciato andare a scadenza di contratto a zero.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Certamente Smalling è un profilo di una certa importanza, sia tecnicamente che in quanto a esperienza internazionale. Non è però giovanissimo, quindi certamente poco futuribile: è una soluzione per l'immediato. Considerando però il rendimento di De Vrij nelle ultime due stagioni, la solidità dell'inglese potrebbe portare molto giovamento alla difesa nerazzurra. La società però dovrà essere consapevole di non potersi rilassare molto. Smalling arriverebbe a zero certo, ma bisognerebbe iniziare a pensare immediatamente anche a un suo sostituto. L'attuale centrale della Roma va infatti per i 34 anni: non potrà rimanere al timone per ancora molti anni.