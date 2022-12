Mercato – Conte fa sul serio per De Vrij: è sfida a due con l’Atletico Madrid

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l' Inter . L'ex Lazio , nelle ultime due stagioni in evidente calo, andrà a scadenza a giugno 2023, ma per il momento sul fronte rinnovo tutto tace. La priorità nerazzurra al momento è infatti blindare Skriniar . L'olandese, che non ha mai nascosto il desiderio di giocare un giorno in Premier League, potrebbe presto raggiungere in Inghilterra un suo vecchio compagno di squadra.

Come riportato dal portale inglese Football Insider infatti, il Tottenham sarebbe entrato prepotentemente nella corsa a De Vrij. Antonio Conte infatti è un suo grande estimatore e vuole un centrale bravo con i piedi. E, come fatto l'anno scorso con Perisic, potrebbe sfruttare un'Inter "distratta" (all'epoca da Brozovic, ora da Skriniar) per rinforzare gli Spurs. Tuttavia il Tottenham dovrà agire in fretta. Sul giocatore infatti ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. E non è da escludere che l'Inter provi un'offerta last minute per convincerlo a rimanere a Milano.