Inter, Inzaghi vuole il miglior Lukaku per la Supercoppa

Inzaghi ha bisogno del proprio campione

Pietro Magnani

Il 2022 per Lukaku è stato un anno decisamente da dimenticare, sia a livello di club, con Chelsea prima e Inter poi, che con la Nazionale. Il giocatore andrà recuperato sia mentalmente che fisicamente, ma Inzaghi non ha fretta: sa l'importanza che Big Rom può avere per i nerazzurri.

Lukaku infatti può spostare gli equilibri in maniera clamorosa in Serie A, come ha già dimostrato nella sua prima esperienza nerazzurra. Perciò, per evitare ulteriori problemi e ritrovare il vero Romelu, l'attaccante sta sostenendo un intenso lavoro differenziato rispetto ai compagni di squadra. Le prossime amichevoli lo vedranno sicuramente protagonista, ma Inzaghi, come sottolineato da Tuttosport, ha cerchiato in rosso una data ancora più importante rispetto al big match col Napoli del 4 gennaio.

L'allenatore vuole infatti Lukaku al top della condizione per la Supercoppa contro il Milan, contro cui la punta ha sempre segnato con la maglia nerazzurra. Sa che Big Rom è un diesel, che quando parte non si ferma più. Ma va innescato con i giusti stimoli, fisici e, soprattutto ora, psicologici. E quale occasione migliore ci sarebbe per riprendersi l'Inter che segnare un goal, magari decisivo, in una finalissima contro il Milan?