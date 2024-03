L’Inter mette sul piatto due suoi talenti per Gudmundsson

Albert Gudmundsson è il nome più caldo come rinforzo per l’attacco dell’Inter per la prossima stagione. L’islandese, insieme a Taremi, dovrebbe andare ad allungare e completare il reparto a disposizione di Inzaghi, ma la trattativa con il Genoa non è semplice.

I nerazzurri, però, dovranno farei conti con la concorrenza (Juventus e Tottenham su tutte le principali contendenti) e con una richiesta di minimo 35 milioni di euro. Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta ragionando su quale sia la formula migliore per provare a prendere Gudmundsson.

L’idea potrebbe essere quella di mettere sul piatto dei giovani talenti in grado di fare gola al Genoa. In questo senso, due nomi potrebbero essere quelli di Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito, entrambi nel giro dell’Italia Under 21.

L’opinione di Passione Inter

Gudmundsson è uno dei talenti più intriganti della Serie A, ma è chiaro che un suo acquisto rischia di essere uno sforzo economico molto alto, che l’Inter può sostenere solo attraverso formule particolari, che non prevedano il solo esborso di denaro. La dirigenza ha già dimostrato di poter superare la concorrenza in questo modo (Frattesi ne è l’esempio), ma l’operazione non è semplice.