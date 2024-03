Infortuni Sommer e De Vrij: quanto partite dovranno saltare

Dopo essere rientrati ad Appiano Gentile negli scorsi giorni, Sommer e De Vrij si sono sottoposti agli esami strumentali per capire l’entità degli infortuni rimediati con le rispettive nazionali: distorsione alla caviglia per il primo, mentre l’olandese ha riportato un risentimento all’adduttore della coscia destra.

Due problemi che non sembrano essere troppo gravi e che non dovrebbe costringere Inzaghi a rinunciare a loro troppo a lungo. De Vrij dovrebbe stare fuori 10-15 giorni e dovrà sicuramente saltare la sfida di lunedì 1° aprile contro l’Empoli, con la speranza di recuperarlo per la sfida successiva contro l’Udinese, una settimana dopo.

Per Sommer, invece, c’è la speranza di un recupero a sorpresa già per la gara del giorno di Pasquetta, ma le sue condizioni andranno monitorate giornalmente da qui a lunedì prossimo. L’estremo difensore si sottoporrà a 2-3 giorni di teapie al termine delle quali si capirà se sentira ancora dolore o meno. Al suo posto, in ogni caso, sarebbe già pronto Audero.