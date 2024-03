Non solo Bento, l’Inter punta un altro gioiello in porta

Arrivato con un po’ di scetticismo la scorsa estate, Sommer si è dimostrato un portiere di grande affidabilità. Tuttavia, la carta d’identità dello svizzero (35 anni compiuti lo scorso dicembre) costringe l’Inter a programmare il futuro della propria porta. Il nome prescelto sembra essere Bento, ma i nerazzurri sembrano intenzionati a investire anche su un altro nome.

Infatti, come riportato da Tuttosport, la dirigenza interista starebbe seriamente valutando l’acquisto dell’estremo difensore belga Tobe Leysen dell’Oud-Heverlee Leuven, definito in patria come il “nuovo Curtois” e osservato da Handanovic in persona nelle scorse settimane.

L’idea sarebbe quella di un’operazione “alla Brazao”: approdo in nerazzurro e immediato prestito a un club amico dopo l’acquisto, con la speranza di una sua valorizzazione. Il percorso del brasiliano è stato costellato da troppi infortuni e l’Inter spera di aver maggiore fortuna in questo caso.