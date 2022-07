Inter, Dzeko blocca Dybala: il bosniaco vuole restare a Milano

Paulo Dybala è ancora in stand by. Il fantasista argentino, solo un mese fa a un passo dall'Inter, ha tentennato troppo ad accettare la prima offerta nerazzurra e, per il momento, si trova appiedato. L'arrivo di Lukaku gli ha chiuso le porte numericamente, visto che ora come ora non basterebbe più il solo addio ad Alexis Sanchez (già di per sé abbastanza complicato). L'Inter infatti dovrebbe liberare un'altra casella in attacco.