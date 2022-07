Inter, non solo Bremer per la difesa: seguiti anche Akanji e Zagadou

I nomi nuovi per la retroguardia

Pietro Magnani

Non solo Gleison Bremer per la difesa dell'Inter. I nerazzurri, complice anche la probabile uscita di Skriniar, stanno monitorando diversi nomi per rafforzare il proprio reparto difensivo, non solo per il presente, ma anche per il futuro.

Il nome più papabile per venir inserito subito, oltre ovviamente a quello del brasiliano del Torino, è Nikola Milenkovic della Fiorentina, profilo che piace da tempo e che occuperebbe la porzione di campo liberata da Skriniar. Tuttavia come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero sondando più piste per costruire una difesa giovane e di prospettiva. Ieri nella sede nerazzurra, per il momento solo a scopo conoscitivo, era presente Moussa Sissoko, agente di Zagadou, giovane difensore francese svincolatosi dal Borussia Dortmund. Il ragazzo, centrale di piede mancino, è un profilo interessante, anche se finora è incappato in diversi infortuni.

Sempre dal Borussia poi piace parecchio anche lo svizzero Akanji, in scadenza nel 2023. Vista la valutazione dei tedeschi, almeno 25 milioni, i nerazzurri potrebbero iniziare a lavorare fin da ora per portarlo a Milano la prossima estate a parametro zero.