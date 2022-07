Inter, l’ultimatum ha funzionato: il PSG rilancia per Skriniar e sblocca Bremer

Il difensore slovacco sembra sempre più vicino all'addio

Pietro Magnani

Il tira e molla tra Inter e PSG per Milan Skriniar potrebbe, forse, aver intrapreso la strada giusta per andare a buon fine. I parigini infatti, probabilmente spaventati dal muro alzato dai nerazzurri, che non hanno nessuna necessità di svendere i propri gioielli, avrebbero deciso di accontentare le richieste per liberare il difensore slovacco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la pazienza dell'Inter era sul punto di finire e il PSG avrebbe deciso di cedere all'ultimatum dei nerazzurri. Ieri il direttore sportivo dei transalpini sarebbe atterrato a Milano per vedere la dirigenza dell'Inter e mostrare l'interesse concreto per il calciatore. La distanza tra le parti sarebbe calata sensibilmente, tanto che l'operazione sembra ormai in dirittura d'arrivo.

La distanza sarebbe calata a 10 milioni: i francesi offrono una base fissa di 55 milioni, senza contropartite, e l'Inter si sarebbe ammorbidita fino a 65. La Rosea non esclude che ci possa essere un nuovo incontro tra le parti nella giornata di oggi. Una volta ultimata quest'operazione, sarà la volta dell'assalto finale a Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano non sarà il sostituto di Skriniar, ma è inevitabile che per convincere il Torino serviranno anche e soprattutto i soldi incassati dalla cessione di Skriniar.

La distanza con i granata è ancora ampia, ma nella prossima settimana potrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra le due società. La chiave, oltre alla volontà del giocatore, potrebbe essere l'inserimento nella trattativa del giovane Casadei, stella della Primavera dell'Inter.