Mercato – Dybala rientra in Italia: svolta sul futuro più vicina?

La Joya è rientrata dalla vacanza

Pietro Magnani

Il futuro di Paulo Dybala resta incerto. Il calciatore argentino è ancora senza contratto, nonostante il lungo corteggiamento dell'Inter. L'arrivo di Lukaku ha scombinato i piani sia dei nerazzurri che della Joya, che ora devono riuscire a trovare una soluzione che accontenti tutti. Nel frattempo però, in attesa di capire come si evolverà il tutto, l'ex Juve è rientrato in Italia dalla vacanza a Miami.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Dybala è a Torino e starebbe intensificando gli allenamenti individuali per non farsi trovare completamente impreparato per la sua nuova squadra, qualunque essa sia. L'argentino preferirebbe rimanere in Serie A e l'Inter resta tutt'ora, nonostante le complicazioni, la pista più calda e percorribile. La Joya forse si starà mangiando le mani, visto che, probabilmente, se avesse accettato l'offerta di un mese fa, invece di prendere tempo su consiglio di Antun, adesso si allenerebbe già ad Appiano. All'epoca infatti l'affare Lukaku era solo un'utopia e l'obbiettivo principale era proprio l'asso argentino.

Tuttavia l'operazione non è naufragata anzi; Steven Zhang avrebbe voglia di portare il calciatore a Milano e formare un attacco stellare, soprattutto dopo i recenti arrivi in casa Juve. Un altro attaccante però, oltre a Sanchez, dovrà uscire per fare spazio a Dybala. Impresa tutt'altro che semplice in tempi brevi, ma nemmeno impossibile. L'onore e l'onere toccheranno ancora una volta a Beppe Marotta.