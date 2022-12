Inter, Dzeko ha convinto tutti: pronta la proposta di rinnovo

La situazione del bosniaco

Pietro Magnani

In pochi a inizio stagione avrebbero pensato che Edin Dzeko sarebbe stato l'ancora di salvezza per l'Inter e per Inzaghi. L'attaccante, nonostante viaggi verso i 37 anni, si è rivelato decisivo e imprescindibile, complice anche il lungo infortunio di Lukaku. Proprio per questo il tecnico spinge per il rinnovo e la società cercherà di accontentarlo.

Come riportato da Tuttosport,Ausilio e Marotta si sarebbero ormai convinti a prolungare il contratto al bosniaco nonostante l'età. Appena finirà la finestra di mercato invernale le parti dovrebbero incontrarsi per discutere del rinnovo. Trovare un'intesa che accontenti tutti però non sarà facile. Dzeko ha tanti estimatori, soprattutto negli USA, e al momento percepisce 5,5 milioni a stagione. Tanti, troppi per le casse nerazzurre, specie se si considera l'età.

L'Inter metterà probabilmente sul piatto una proposta annuale, a cifre molto più basse, perlomeno dimezzate. La speranza è ovviamente che il calciatore, ancora competitivo ad alti livelli, accetti.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il rinnovo di Dzeko è importante per dare certezze ad Inzaghi. Con la speranza che Lukaku il prossimo anno, qualora resti veramente, sia più integro, Dzeko sarebbe il suo perfetto alter ego. In primis per farlo rifiatare, in secondo luogo per cambiare volto all'Inter quando necessario, con le sue caratteristiche differenti. Il vero scoglio come già detto è l'ingaggio. L'ex Roma però nonostante l'età sembra ancora molto affamato e tonico. Ecco perché la sensazione è che, anche di fronte a una decurtazione dello stipendio, possa accettare la proposta nerazzurra e rinviare il pensionamento. Il suo sogno infatti è vincere lo Scudetto in Italia e rimanere a Milano non può che aumentare le sue possibilità di riuscita.