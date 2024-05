Inter, è caccia al tesoretto di mercato: tutti i possibili addii

Rispetto alle scorse stagioni, l’Inter non avrà l’obbligo di cedere per risistemare i conti del club. Qualsiasi addio in casa nerazzurra, allora, avrà il compito di rifinanziare il mercato, che dovrà essere a saldo zero. L’obiettivo, però, è intervenire sulla rosa, senza sacrificare i pezzi pregiati.

Sono tanti i nomi papabili, come racconta il Corriere dello Sport. Da chi ha molto mercato come Valentin Carboni, che potrebbe salutare per una offerta superiore ai 30 milioni di euro, a chi come Correa rischia di rimanere sul groppone, a meno che il Marsiglia non vinca l’Europa League, qualificandosi così in Champions League e facendo scattare così il riscatto.

Di scenario di mercato, in ogni caso, ce ne sono diversi: dall’interesse del Siviglia per il riscatto di Agoumé (anche se a prezzo di saldo), a Satriano in grande spolvero al Brest. In bilico anche Oristanio e Vanheusden, mentre il rientrante Zanotti potrebbe essere inserito nell’operazione Gudmundsson.

Infine, c’è il caso di Stankovic e Sebastiano Esposito: per quest’ultimo il riscatto sarebbe obbligatorio in caso di promozione della Sampdoria, mentre il portiere è da tenere d’occhio perché con le sue prestazioni potrebbe attirare l’attenzione di diversi club.