L’Inter ha il sostituto, ma Dumfries può frenare l’addio

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter continua a essere un rebus. L’olandese, infatti, è l’unico (o quasi) titolare a rischiare di lasciare i nerazzurri nella prossima sessione di mercato. La questione spinosa è il suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025.

La trattativa è ancora arenata, con la richiesta del giocatore troppo alta e con il peso dell’ingaggio destinato ad aumentare a causa dell’abolizione del Decreto Crescita. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come le sue prestazioni altalenanti, e alcuni episodi recenti non proprio felici, avrebbero reso meno salda la sua posizione.

Una cessione, dunque, è possibile, con l’Inter che ha individuato in Emil Holm dell’Atalanta il possibile sostituto, sul quale reinvestire parte dei soldi della cessione.

Tuttavia, come scrive sempre il giornale romano, ad avere voce in capitolo nella vicenda sarà anche lo stesso Dumfries. L’olandese, infatti, non sembra intenzionato a lasciare l’Inter per un club di Premier League di medio livello. Da capire come evolveranno le cose, con gli Europei imminenti che potrebbero cambiare le carte in tavola.