Il Siviglia chiede lo sconto: così Agoumé può restare

Lucien Agoumé ha lasciato l’Inter in prestito nello scorso mercato invernale, per cercare maggiore spazio al Siviglia. Una missione riuscita, nonostante i due mesi di stop per un problema muscolare, tanto che il club andaluso potrebbe riscattarlo.

Tuttavia, i dubbi principali riguardano proprio la condizione fisica del giocatore e il costo fissato lo scorso gennaio: 8 milioni di euro. Come scrive Tuttosport, se arrivasse uno sconto il Siviglia potrebbe anche decidere di tenere il francese. La cifra per l’accordo potrebbe essere di 5 milioni di euro o anche qualcosa di meno.

Agoumé non è mai rientrato nei piani di Inzaghi e, in generale, non ha mai trovato grande spazio da quando è arrivato nel 2019. Una sua cessione potrebbe alimentare quel tesoretto di mercato del quale l’Inter ha bisogno per investire.