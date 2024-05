La verità dietro all’attesa per il rinnovo di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez lo ha ribadito in un’intervista pochi giorni fa: la sua volontà è di restare all’Inter. Un’ultima dichiarazione che fa da seguito a tante altre in cui sia il giocatore sia il club si sono esposte con ottimismo in merito al prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2026. L’accordo è vicino da tempo, ma cosa manca ancora?

Le parti sono in contatto costante e il punto di incontro tra le richieste dell’entourage del giocatore e l’offerta dell’Inter sembra possa essere fissato sui 9 milioni di euro d’ingaggio, con il Toro, divenuto capitano, che potrebbe legarsi ai nerazzurri fino al 2028 o addirittura fino al 2029.

Il traguardo sembra essere vicino da tempo, eppure ancora il passo decisivo non è stato compiuto. La verità dietro questa attesa è presto svelata, e la racconta anche La Gazzetta dello Sport nel suo pezzo odierno proprio su Lautaro Martinez: i dirigenti devono aspettare il rifinanziamento di Steven Zhang, senza il quale non si può procedere alla fase operativa dei rinnovi. Un destino comune anche a Barella e Inzaghi.

L’Inter, allora, dovrà aspettare il 20 maggio prima di poter accelerare in modo definitivo e portare a casa la firma dell’attaccante argentino. L’annuncio del nuovo contratto, in ogni caso, potrebbe slittare fino al prossimo luglio, quando inzierà la nuova stagione e potrà così sostituire il contratto attualmente in essere.

Nessun dubbio, dunque, sulla buona riuscita dell’operazione, ma il popolo nerazzurro dovrà attendere ancora un po’.