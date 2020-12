GdS – Psg in pole per Eriksen, Arsenal staccato: Inter ottimista ma si aspetta Pochettino

Christian Eriksen è pronto a lasciare l’Inter nella finestra invernale di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, qualche segnale è arrivato dalla Premier League ma al momento nessun club inglese si è mosso con decisione.

Qualche timido sondaggio è stato avanzato dall’Arsenal dove però la situazione non è delle migliori. Così al momento la pista più plausibile per Eriksen resta quella che porta direttamente al nuovo Psg di Pochettino: l’Inter punta ad approfondire l’ipotesi di uno scambio con Leandro Paredes. Al momento l’operazione resta in stand by ma per l’Inter resta la pista più calda. Ad Appiano “serpeggia un cauto ottimismo”.

