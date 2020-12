GdS – Pinamonti via, nodo ingaggio: Inter pronta a contribuire. Duello tra Parma e Benevento

Rispetto ad Eriksen, l’Inter potrebbe a breve sbloccare la questione relativa al futuro di Pinamonti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il canterano nerazzurro è destinato a lasciare Milano nella finestra invernale di calciomercato dopo aver trovato poco spazio nella prima parte di stagione.

L’ingaggio di 2 milioni di euro rappresenta un ostacolo per molti club ma non è da escludere che l’Inter possa aiutare contribuendo economicamente alla causa. In corsa al momento ci sono Parma e Benevento, entrambi i club hanno infatti manifestato interesse.

Con il Parma potrebbe tornare di moda l’ipotesi scambio con Gervinho ma attenzione ad Inzaghi che ha messo Pinamonti in cima alla lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo ed è pronto ad affondare il colpo.

