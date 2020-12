Nainggolan a Villa Stuart, prima frecciatina a Conte: “Ero a disposizione ma ho avuto zero possibilità”

Radja Nainggolan è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito con il Cagliari. Prima di entrare in struttura, il centrocampista belga ha rilasciato alcune dichiarazioni che suonano tanto come frecciatina a Conte e all’Inter.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Sei contento? Certo, ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all’Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza”.

