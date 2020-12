Opta – Serie A, ecco la top 11 dell’anno solare 2020: c’è Lukaku. In squadra due obiettivi dell’Inter

Il 2020 ci sta per lasciare ed inevitabilmente è tempo di bilanci. Opta, come di consueto, ha stilato la top 11 della Serie A dell’anno solare, basato sui propri dati statistici.

L’unico nerazzurro presente in rosa è Romelu Lukaku, ma in formazione ci sono anche due obiettivi di mercato dell’Inter: Rodrigo De Paul a centrocampo e il Papu Gomez in attacco, al fianco proprio di Big Rom e Cristiano Ronaldo.

Ecco la top 11:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<